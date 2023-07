Jean-Marie Pfaff opent eigen museum in aanwezigheid familie en voetbalcoryfeeën: “Hier hangen truitjes waarin ik zweet, maar ook tranen heb gelaten”

Hoge PFOS-concentra­ties bij luchtmetin­gen rond 3M-fa­briek: “Ongehoord dat deze pas anderhalve maand later worden gecommuni­ceerd”

Bij luchtmetingen zijn tussen half mei en begin juni erg hoge concentraties PFOS gemeten in de Neerstraat in Zwijndrecht, nabij chemiebedrijf 3M. Dat meldt de Vlaamse overheid. Er is geen onmiddellijk gevaar voor de gezondheid maar de omgevingsinspectie pleit wel voor extra maatregelen. Enkele burgerbewegingen reageren boos omdat de cijfers pas anderhalve maand later naar buiten worden gebracht.