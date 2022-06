Jean-Marie Pfaff krijgt ereburgerschap: “Mijn hart ligt nog altijd in Beveren… en mijn museum binnenkort ook”

Beveren“In Duitsland, Turkije of Mexico heeft nog nooit iemand van Beveren gehoord, maar ze weten wel wie Jean-Marie Pfaff is.” Voor burgemeester Marc Van de Vijver is er dan ook geen enkele twijfel dat de wereldkeeper de titel ‘Ereburger van Beveren’ dubbel en dik verdient. El Sympatico reageerde vrijdag zichtbaar geëmotioneerd. Hij kondigde tegelijk aan dat Beveren binnenkort zijn eigen Pfaff-museum krijgt.

Hoewel zijn gloriedagen er al lang verleden tijd zijn, wordt Jean-Marie Pfaff in Bayern München nog altijd op handen gedragen. Met die club pakte hij drie landstitels op rij en won hij in 1986 ook de Beker. Donderdag zakte een cameraploeg uit Duitsland af naar het kasteel Cortewalle om het toekennen van het ereburgerschap mee te volgen.

“Jean-Marie past in het rijtje van ‘de groten van het wereldvoetbal’ zoals Franz Beckenbauer, Diego Maradona, Johan Cruijff en Michel Platini”, zegt ook burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V). “Beveren is met recht en rede trots op zijn rijke voetbalgeschiedenis en daar heeft Jean-Marie een niet te onderschatten rol in gespeeld. Hij zette Beveren op de kaart in alle uithoeken van de wereld. Hoewel hij een schitterende internationale carrière uitbouwde, bleef hij Beveren - waar zijn carrière startte en hij de kansen kreeg - altijd dankbaar en trouw. Waar hij ook komt, verwijst hij met trots en liefde naar zijn Beverse roots. Wie Pfaff zegt, zegt SK Beveren en omgekeerd.”

Familieman

Zijn vrouw Carmen en dochters Kelly, Debby en Lyndsey werden donderdag in de bloemetjes gezet.

Bij de plechtigheid in het kasteel Cortewalle waren naast zijn echtgenote Carmen ook zijn drie dochters en de kleinkinderen aanwezig. Jean-Marie had op zijn beurt bloemen bij voor hen. “Want zonder de steun van mijn gezin had ik dit allemaal nooit kunnen bereiken”, vertelt hij met een krop in de keel. “Ik heb het niet cadeau gekregen en er hard voor moeten werken en ook leren incasseren.”

Gouden generatie

Enkele andere spelers van de gouden generatie van SK Beveren waren bij de plechtigheid ook aanwezig.

Ook enkele oud-spelers van de zogenaamde ‘gouden generatie’ van SK Beveren zoals Jean Janssens (ex-Gouden Schoen), Freddy Buyl en Heinz Schönberger waren donderdag bij de plechtigheid aanwezig. “Het waren andere tijden”, blikt burgemeester Van de Vijver terug. “Toen waren het onze eigen jongens die naast het voetbal ook nog facteur of dokwerker waren, of werkten bij de toenmalige sponsor Combori.” Jean-Marie sluit zich daar volmondig bij aan. “We waren enorm gedreven om te winnen en we hebben het ook gehaald met de weinige middelen die we toen hadden. Dat ze ons dat maar eens nadoen!”

Pfaffmuseum

Jean-Marie Pfaff kondigde donderdag ook aan dat er een museum komt in Beveren.

Hoewel hij nu in Brasschaat woont, ligt zijn hart naar eigen zeggen nog altijd in Beveren. “Het is niet omdat ik er niet meer woon dat ik weg ben uit Beveren. Ik heb mooie prijzen gewonnen zoals de Gouden Schoen, maar dit ereburgerschap mag daar zeker naast staan. Het zal trouwens een prominent plaatsje krijgen in mijn toekomstig museum.”

Het gemeentebestuur bevestigt dat er inderdaad al een tijdje onderhandeld wordt over een locatie voor een museum. Er werd eerst gedacht aan een ruimte in het Freethielstadion, maar de gewezen doelman heeft nu zijn oog laten vallen op een pand in Warande shopping. “Shirts van Johan Cruijff en Diego Maradona, mijn eigen handschoenen natuurlijk en het truitje dat ik droeg tijdens de wedstrijd van SK Beveren tegen Inter Milaan. Aan materiaal zal het met zeker niet ontbreken”, verzekert Pfaff.

