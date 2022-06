Jean-Marie Pfaff (69) wordt ereburger van Beveren: “Fier op gemeente waar het allemaal begonnen is”

Duitse televisie

Jean-Marie Pfaff zal op 24 juni om 10 uur gehuldigd worden in het kasteel Cortewalle. “Ook de Duitse televisie komt filmen want die is bezig met een documentaire over mij”, laat de doelman weten. “Ik ben enorm trots op deze erkenning. Beveren is tenslotte de gemeente waar het voor mij allemaal begonnen is.”

Opgegroeid in woonwagen

Jean-Marie groeide op in een gezin van 12 kinderen. Vader en moeder Pfaff hadden hun woonwagen eerst opgesteld in Lebbeke maar verhuisden die later naar een terrein in de Bijlstraat in Beveren toen drie van hun zonen een transfer naar SK Beveren konden versieren. Jean-Marie was nog maar 18 jaar toen hij zijn debuut maakte bij Beveren. Nadien werd hij ook de eerste doelman van de Rode Duivels, in 1978 won hij de Gouden Schoen en in 1987 werd hij uitgeroepen tot wereldkeeper van het jaar. In Duitsland, waar hij jarenlang onder de lat stond bij FC Bayern München, wordt hij vandaag nog steeds op handen gedragen.