Inzameldag voor archiefmateriaal rond overstromingsramp Kallo

Zhou (54) kwam per toeval in Sint-Niklaas terecht en runt nu populair theehuis: “Zonde dat ze in China geen Blauwe Chimay kennen”

Zhou Changwei (54) stapte 23 jaar geleden in China op het vliegtuig om in Europa een nieuwe wereld te ontdekken. Na omzwervingen in Londen en Antwerpen vond hij die in Sint-Niklaas, waar hij vandaag een succesvol theesalon runt, waar onder meer driesterrenchef Viki Geunes en zanger Alex Callier kind aan huis zijn. Zijn leven is gekenmerkt door toevalligheden, maar vooral de manier waarop hij zijn echtgenote leerde kennen, leest als een zeemzoet stationsromannetje.