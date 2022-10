Inwoners vinden niet de weg naar gratis energiescan

Een energiescan is een snelle doorlichting van het energieverbruik in een woning. Meer concreet kan men via een energiescan te weten komen hoe men thuis energie kan besparen. Een energie-expert komt thuis langs en geeft tips over de verwarming, verlichting en huishoudtoestellen. Je krijgt dan kamer per kamer handige tips die je meteen kan toepassen. Na afloop krijg je een gepersonaliseerd verslag met daarin een overzicht van je huidige energiesituatie, de bijbehorende energietips en een berekening hoeveel je met die tips zou kunnen besparen. Gemeenteraadslid Victor Catry (Open Vld) stelde op de gemeenteraad de vraag om in Beveren te voorzien in een gratis energiescan aan huis voor de inwoners. “Voor bepaalde doelgroepen is die energiescan gratis”, zegt Catry. “De Vlaamse Overheid komt daar in tussen. Voor veel mensen die net buiten die doelgroep vallen, is de energiescan dus niet gratis en kost die 200 euro. Het is net die groep in onze samenleving die het steeds moeilijker krijgt om de elektriciteits- en gasfactuur te betalen.” Het beste advies kan volgens Catry enkel aan huis worden gegeven. Hij verwacht hierin een extra inspanning van het gemeentebestuur.

Onbekend of onbemind?

Volgens schepen Filip Kegels (N-VA) is de energiescan echter al gratis beschikbaar voor iedereen dankzij een tussenkomst van zowel provincie als gemeente. Hij erkent wel dat veel mensen blijkbaar de weg naar dit aanbod moeilijk kennen. In 2021 waren er 16 aanvragen via Fluvius, 7 via de Huisvestingsmaatschappij, 9 via Interwaas en 1 via het OCMW. Dit jaar was er evenmin een stormloop met 9 via Fluvius, 6 via de Huisvestingsmaatschappij, 4 via Interwaas en 3 via Energiesnoeiers. “Dit is een zeer laag aantal tegenover andere gemeenten”, vindt ook Kegels.

Bram Massar (Groen) houdt daarom een pleidooi om de energiescan meer te promoten. “Ik heb het zelf geprobeerd en ben erg tevreden maar het was wel wat zoeken naar de juiste informatie.” De schepen belooft om het aanbod aan premies en subsidies eens te laten oplijsten in het informatieblad. Ook de gratis energiescan zal dan gepromoot worden.

Energiepremie

Méline Rovillard (Vooruit) ziet dan weer meer heil in een energiepremie. “Voor de werkende armen die net teveel verdienen om in aanmerking te komen voor het sociaal tarief maar niet voldoende om rond te komen. Deze doelgroep is niet gebaat bij bouw of verbouwpremies want daar hebben ze toch de middelen niet voor.”

Volgens schepen van sociale zaken Dirk Van Esbroeck (CD&V) is dit al een keer bekeken. “Als we de grens van 44.000 euro belastbaar inkomen nemen, gaat het om 20.000 gezinnen. Als we die elk 100 euro geven zijn we twee miljoen euro kwijt en lossen we eigenlijk niks op. We werken daarom liever gerichter voor de allerzwaksten, de mensen die onze hulp het meest nodig hebben.”

