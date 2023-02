Inwoners kunnen hun mening kwijt tijdens grote bevolkingsbevraging

BeverenOm de vinger aan de pols te houden en te weten wat er leeft bij de inwoners, organiseert het gemeentebestuur van Beveren in de eerste helft van 2023 een bevolkingsbevraging en ontmoetingsmomenten in de verschillende deelgemeenten. Ook het fusietraject komt daarbij aan bod.

Bij het participatieproject ‘In dialoog met uw gemeente’ kunnen Beverenaars hun mening kwijt over thema’s als open ruimte, wonen, mobiliteit, duurzaamheid, ontmoeting en (buurt)voorzieningen. De gemeente van haar kant zal communiceren over de projecten waarmee men momenteel bezig is en welke er nog op het programma staan.

Bevolkingsbevraging

Van 1 februari tot 24 februari kunnen alle inwoners de bevolkingsbevraging invullen. Deze open oproep werd voorafgegaan door een steekproefbevraging bij 2.200 inwoners die per brief een uitnodiging kregen om de enquête in te vullen. De resultaten van deze bevraging worden teruggekoppeld op een interactieve webinar op woensdag 22 maart om 19.30 uur.

Ontmoetingsmomenten

Aanvullend organiseert het gemeentebestuur aanvullend 8 ontmoetingsmomenten in de verschillende deelgemeenten. Daar wordt dieper ingegaan op de resultaten van de enquête in de deelgemeente aan thematische dialoogtafels. Daarnaast krijgen de inwoners op een infomarkt een overzicht van wat er nog op de planning staat. Dit ontmoetingsmoment biedt daarnaast ook de kans om in dialoog te gaan met het bestuur en met elkaar.

Brochure

De eindresultaten worden gepresenteerd als bijlage in Onze Gemeente die half april in de brievenbus valt. Inwoners ontvangen ook een buurtbrochure in de bus na afloop van de ontmoetingsmomenten. Aanbevelingen op korte termijn kunnen indien mogelijk nog meegenomen worden in de lopende projecten. Aanbevelingen op langere termijn kunnen inspiratie bieden voor projecten in de toekomst.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.