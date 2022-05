Invoering diftar zorgt voor verwarring in poldergemeenten: “Protest bij opstart valt snel stil als men voordeel inziet”

Beveren/KruibekeDe overschakeling van zakken naar containers voor het aanbieden van restafval is in Kieldrecht en Verrebroek deze maand niet rimpelloos verlopen. Heel wat inwoners bleven hardnekkig hun zakken buiten zetten. Volgens Ibogem werd er via sociale media verkeerde info verspreid. “De opstart zorgt altijd voor strubbelingen, maar in Kruibeke is de hoeveelheid restafval het voorbije jaar wel met 35 procent gedaald”, zegt voorzitter Jens De Wael.

De afvalintercommunale Ibogem heeft een eerste evaluatie gemaakt na de invoering van diftar. Dat gebeurt gefaseerd en op 1 januari 2021 kwam de gemeente Kruibeke als eerste aan de beurt. Bij diftar wordt het restafval aangeboden in een container die gewogen wordt. De inwoner betaalt per kilogram en per lediging. “De resultaten bevestigingen onze verwachtingen”, zegt voorzitter Jens De Wael. “In Kruibeke is het particulier restafval het voorbije jaar met maar liefst 35 procent gedaald. Per ophaling wordt gemiddeld 60 procent van de containers aangeboden.”

Beter sorteergedrag

Dat afval verdwijnt natuurlijk niet. “En dat zien we ook in de ingezamelde tonnages van pmd en gft in Kruibeke”, klinkt het bij de directie van Ibogem. “Er worden zo’n 14 procent meer gft-containers gebruikt en ook het thuiscomposteren neemt toe. Daarnaast zien we vooral dat er beter gesorteerd wordt.” Kruibeke ging van de slechtste leerling van de klas naar de gemeente met het beste rapport.

De opstart van diftar zorgde nochtans voor heel wat strubbelingen. “Maar de klachten zijn snel stilgevallen”, vervolgt De Wael. “Het systeem is intussen goed ingeburgerd en inwoners zien nu het voordeel in.” In Zwijndrecht zijn de containers intussen ook in gebruik, maar zijn nog geen cijfers beschikbaar. “We zijn nu bezig met de deelgemeenten van Beveren en na de zomer volgen Beveren en Melsele als laatste.”

Volledig scherm Gefaseerd wordt momenteel het diftar-systeem over het hele werkingsgebied uitgerold. © Ibogem

Overgangsfase

In Verrebroek en Kieldrecht verliep de overgang deze maand wel niet zo rimpelloos. Heel wat mensen besloten op eigen houtje toch maar eerst de restafvalzakken op te gebruiken. Die liet de ophaler echter staan. Oppositiepartij Beveren 2020 stuurde een open brief om hierover te klagen. “Men zou beter een overgangsfase voorzien”, zegt Annick Van de Vyver. “Bewoners moeten geen twee keer betalen voor hun afval omdat ze toevallig nog zakken over hebben. Nu riskeren ze een GAS-boete voor sluikstort.”

Volgens Jens De Wael moet er echter een duidelijke lijn getrokken worden. “Anders zou het bijzonder moeilijk worden voor onze ophaler. Dit is ook ruimschoots op voorhand gecommuniceerd. Er is echter verkeerde informatie verspreid via sociale media in de veronderstelling dat de zakken wel meegenomen zouden worden. De meeste mensen hebben de zak terug binnen genomen. De milieudienst heeft er uiteindelijk zelf een zestigtal opgehaald die blijven liggen zijn, maar GAS-boetes zijn er voorlopig niet uitgedeeld.” Tegen oktober dit jaar moet het hele werkingsgebied van Ibogem overgeschakeld zijn op restafvalcontainers.

Afsprakensysteem positief geëvalueerd

In de recyclageparken werd vorig jaar bijna 6 procent minder afval aangeleverd. Dat is volgens Ibogem vooral te danken aan een betere begeleiding van klanten. “Vroeger werden er al te vaak recycleerbare materialen aangetroffen bij het grofvuil. Door de werken op afspraak kunnen onze parkwachters mensen beter begeleiden. Daarnaast werd er ook minder metaal aangeleverd. Dat had dan weer te maken met de hoge marktprijzen bij schroothandelaars.” Volgens Jens De Wael is er ook bij de bezoekers een grote tevredenheid over het afspraaksysteem. “Dat is dan toch één positief gevolg van corona. Het geeft een zekere rust, zowel voor het personeel als de bezoekers.”