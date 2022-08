Internationaal Straattheaterfestival krijgt witte ‘grolifant’ Rani op bezoek: “Om de geboorte te vieren van haar speelse kalf”

BeverenBeveren maakt zich op voor de vijftiende editie van het Internationaal Straattheaterfestival. In totaal worden er een vijftigtal acts verwacht uit alle hoeken van Europa. De witte ‘grolifant’ Rani zal echter zonder twijfel met de meeste aandacht gaan lopen want in Beveren mag ze haar kunstjes in première brengen voor een groot publiek.

Door corona was er de voorbije twee jaar geen editie van het Internationaal Straattheaterfestival in Beveren. Nu willen de organisatoren opnieuw alle registers opentrekken. “Naast het oud atletiekplein en de speelplaats van het KA is er nu een derde locatie bijgekomen met Warande”, zegt evenementencoördinator Erik Apers. “Tussen deze locaties zijn er walking acts. Ook nieuw is het kinderparadijs in de Donkvijverstraat. Dat was vroeger een beetje een leeg stuk in de feestzone.”

Gevarieerd programma

Voor de 15e editie van het festival zijn er opnieuw heel wat grote namen uit binnen- en buitenland. In totaal zijn er een vijftigtal acts. Een Duits gezelschap brengt een oude brandweerwagen mee als podium en brengt adembenemende luchtacrobatie op de ladder. Ook het Zwitserse E1NZ, dat het publiek entertaint in een restaurant met een wel erg slechtgehumeurde ober, stond al lang op het verlanglijstje in Beveren. En uiteraard zal er ook dit jaar weer spektakel zijn met een vuurshow.

Rani, de witte grolifant

Volledig scherm Rani mocht al een keer op stap in Deurne voor een try-out maar in Beveren is de première van haar eigen voorstelling. © De Kaaimannen

De headliner is echter zonder twijfel Rani de Grolifant, een creatie van vzw De Kaaimannen uit Boom. De vereniging heeft haar eigen straattheaterfestival én een circusschool. “Aan Rani hebben we twee jaar lang gewerkt”, vertellen Jan Corremans en Patrick Poppe. “Rani is een mythisch dier uit Nepal van 6 meter lang en 4 meter hoog. Er zit heel wat techniek in zodat er veel interactie mogelijk is met het publiek. We zijn met haar al eens op wandel geweest in Deurne maar hier in Beveren brengen we de voorstelling in première.”

Babyborrel

We mogen ook al een kleine verrassing verklappen. Rani is namelijk onlangs ook moeder geworden. Iedereen is welkom op de babyborrel op zondag 28 augustus vanaf 14 uur aan Huis Piers om het speelse kalfje Sano te bekijken. Samen zullen ze die dag verschillende keren het traject volgen tussen Huis Piers en het oud atletiekplein.

Straattheater on tour

De voorbije twee coronajaren werd er op kleine schaal ook straattheater gebracht in de deelgemeenten. Dat krijgt nu een definitief karakter met ‘Straattheater on tour’. Twee gezelschappen zullen op 16 augustus te zien zijn in Haasdonk, op 17 augustus in Kieldrecht, op 18 augustus in Melsele en op 19 augustus in Kallo, en dit telkens vanaf 19 uur. De toegang is gratis. Meer info: www.beveren.be/straattheaterontour.

Het Internationaal Straattheaterfestival gaat door van 26 tot en met 28 augustus. Meer info: www.beveren.be/straattheater

© Kristof Pieters

© De Kaaimannen

straattheater © De Kaaimannen

