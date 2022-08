Ingenieur Clement Hiel krijgt ereburgerschap voor zijn bijdrage aan ruimtevaart en materiaaltechnologie

MelseleDe cultuurraad en het college dragen met Clement Hiel (70) een nieuwe ereburger voor. De ingenieur woont al vele jaren in de Verenigde Staten maar zijn roots liggen in Melsele en heeft nog altijd een sterke band met zijn geboortedorp. Hiel werkte voor de NASA en kreeg er zelfs de Von Braun-award toegekend voor zijn bijdrage aan de ruimtevaart.

Clement Hiel studeerde aan de VUB waar hij ook doctoreerde in de elektrotechnische werktuigkunde. Voor een postdoctoraat belandde hij in Virginia waar hij de eerste contacten legde met NASA. In 1987 kon hij als ingenieur bij de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie aan de slag. Hij kreeg later zelfs de Von Braun-award toegekend voor zijn bijdrage aan de ruimtevaart.

Eigen bedrijf

De ingenieur richtte in 2001 het materiaaltechnologie- en ontwikkelingsbedrijf Composite Support & Solutions Inc. op. Er volgden al snel innoverende producten zoals een kabel die tweemaal meer energie kan verzetten dan een gewone distributiekabel. Voor de Amerikaanse luchtmacht bouwde het bedrijf een radartoren in composiet. Het ingenieuze kliksysteem, maakt dat er geen bouten nodig zijn, waardoor er ook niets kan beginnen roesten. De toren is in principe onderhoudsvrij en tot acht keer sneller geassembleerd worden. De toren kan op eender welke plaats, van Alaska tot in de woestijn, in een recordtijd van amper 20 minuten opgezet worden. Het leverde Hiel de Tibetts Award op, één van ‘s werelds meest prestigieuze innovatieawards, die hij op 10 januari 2017 uit handen van toenmalig president Obama in ontvangst mocht nemen.

In september 2021 ontving Clement Hiel de SAMPE George Lubin Award, de hoogste onderscheiding binnen de sector, voor zijn grote verdiensten op het gebied van materialen en processen in de composietenindustrie. Hij is nog steeds verbonden aan de VUB als hoogleraar. Sinds 1987 is Clement Hiel Amerikaans staatsburger, maar hij komt nog regelmatig naar Melsele en verzorgde daar vorig jaar nog een druk bijgewoonde lezing.

