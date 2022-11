Inge Slosse wint fietszoektocht van gemeente Beveren

Kruibeke 1.000 Kruibekena­ren vereeuwig­den hun handafdruk in klei voor herden­kings­mo­nu­ment

Kunstenares Clara Spilliaert heeft de eerste fase afgerond van de creatie van een bijzonder herdenkingsmonument. Duizend inwoners moesten hun handafdruk achterlaten in natte klei om er evenveel bakstenen mee te vervaardigen en daarin is men ook geslaagd. Na een droogproces deze maand worden ze in december gebakken.

15 november