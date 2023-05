Infopunt Grenspark Groot-Saeftinghe verhuist tijdelijk naar molen

Baasjes van vizsla jachthond verenigin­gen zich: “Zelfs onze premier was er op slag verliefd op”

In Vrasene is de Belgische Vizsla Vereniging boven de doopvont gehouden. Deze nieuwe rashondenvereniging richt zowel tot baasjes als fokkers van deze Hongaarse jachthonden. “Maar we willen ook een zo groot mogelijk publiek informeren zodat de aanschaf van een vizsla een verrijking is van je leven en niet het begin van een problematische situatie”, zegt voorzitter Nils Serneels.