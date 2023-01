Inbraakpoging in woning in Yzerstraat, controle verdachte auto levert niks op

voetbal challenger pro league Wim De Decker ziet het zitten met SK Beveren-aan­winst: “Filipovic was kapitein bij BATE, dat is niet niks”

SK Beveren zocht vorige week in San Pedro de Pinatar de Spaanse zon op voor een weekje stage. Wim De Decker geeft aan dat die stage geslaagd was. SK Beveren is volgens hem helemaal klaar om de strijd om promotie voort te zetten. De eerste wedstrijd is meteen de klepper tegen medeleider Beerschot.

