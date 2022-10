Inbraakpoging in Vlaamse Gaailaan

Dendermonde RESTOTIP. KingRibs in Dendermon­de: “Kwaliteit boven à volonté is de leuze... Maar onze buiken zitten méér dan gevuld”

In het Waasland is KingRibs een gesmaakt begrip, maar ook Dendermonde heeft al even een eigen vestiging. Tijd om de vermaarde spareribs – huisgemarineerd en traag gegaard – zelf te proberen, vonden wij.

7 oktober