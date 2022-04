Inbraak in woning Meersenweg

VOETBAL DERDE NATIONALE A Svelta Melsele en Jargo Pauwels zetten grote stap richting behoud: “Nog te vroeg om over de redding te spreken”

In een heerlijke pot voetbal knokte Svelta Melsele zich voorbij concurrent Anzegem en pakte zo alweer drie gouden punten in de strijd om het behoud - de kloof is inmiddels 5 punten. “We zullen ervoor moeten knokken tot het einde, maar met deze overwinning zetten we een mooie stap”, glundert doelman Jargo Pauwels.

