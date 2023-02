Inbraak in schuur aan Westlangeweg

Melsele OL­VG-school neemt multifunc­ti­o­ne­le nieuwbouw in gebruik: “Meerdere klassen in één ruimte om les te geven op het niveau van de leerlingen”

De bassischool Onze-Lieve-Vrouw van Gaverland in Melsele heeft een nieuwbouw in gebruik genomen en die is wel erg multifunctioneel. Het gelijkvloers is een fietsenberging en de grote bovenverdieping doet zowel dienst voor de voor- en naschoolse opvang als voor ‘team teaching’.

30 januari