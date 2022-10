IN BEELD: Aftrap gegeven van 24-uren marathon voor Levensloop

Na enkele toespraken op de openingsceremonie werd in primeur ook het nieuwe Levensloopmonument onthuld. Het werk werd gemaakt door Gery De Rycke die een metaalbewerkingsbedrijf uitbaat in het Doornpark. “Het is de eerste keer dat we ons aan zoiets gewaagd hebben”, vertelt hij. “We zijn de uitdaging echter meteen aangegaan omdat Levensloop ons nauw aan het hart ligt. Ik mag me gelukkig prijzen dat ik nog niemand in mijn dichte kring verloren ben aan deze vreselijke ziekte.” Het kunstwerk bestaat uit een groot hart met een metalen rooster. De bedoeling is dat mensen die iemand verloren hebben aan kanker of er tegen vechten een slotje hangen aan het werk. Het eerste slotje was er eentje voor Ingrid Verberckmoes. Zij was jarenlang vrijwilligster van het eerste uur op Levensloop en overleed in augustus dit jaar. Haar echtgenoot Danny mocht het slotje aan het werk vastklikken.