“Ik dronk pas ná het ongeval een volledige fles wodka leeg”: rechter gelooft niets van verhaal van dronken bestuurder die met auto in gracht reed

Het ongeval gebeurde op 28 januari van vorig jaar. G.T. was met zijn bestelwagen vlakbij zijn huis in Beveren, toen hij uit de bocht ging. Zelf was hij ongedeerd, maar zijn auto moest hij achterlaten in de beek. Toen de politie hem later thuis aantrof, bleek hij 3,15 promille alcohol in het bloed te hebben. “Ik wou de auto uit de beek trekken, maar dronk me eerst nog wat moed in”, verklaarde hij toen aan de agenten. “Het werd een hele fles wodka. Daarna kroop ik in mijn bed.”