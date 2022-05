Ibogem vindt teveel restafval in gft-container van sorteerstraat: “Van voedsel dat nog in de verpakking zit tot zelfs pampers”

Beveren/Kruibeke/ZwijndrechtUit een sorteeranalyse die Ibogem liet uitvoeren op het groente-, fruit- en tuinafval (gft) in enkele sorteerstraten blijkt dat er nog wel wat verbetering mogelijk is. Er werden onder meer pampers, voedsel dat nog in de verpakking zit en medicijnenblisters aangetroffen. De Melkaderwijk in Kallo scoort de slechtste punten. Door de hoge vervuilingsgraad kan het gft niet meer gecomposteerd worden.

Een sorteerstraat is een combinatie van ondergrondse afvalcontainers (pmd, papier-karton, glas, gft, restafval) die de reguliere huis-aan-huisophaling vervangt. Het brengsysteem is vooral interessant voor drukbevolkte wijken of hoogbouw. In Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht zijn 14 gebieden waar bijna 1.900 gezinnen gebruik maken van een of meerdere sorteerstraten.

Onderzoek bij drie sorteerstraten

Ibogem deed in samenwerking met de OVAM een sorteeranalyse op de inhoud van enkele ondergrondse gft-containers uit de Melkaderwijk (Kallo), Ten Wijngaarde (Kruibeke) en Cortewallewijk (Beveren). De resultaten van Ten Wijngaarde in Kruibeke tonen een normaal sorteergedrag: 97,63% van de inhoud van de gft-container was correct gesorteerd. Er werd slechts een klein percentage pmd teruggevonden, zakdoekjes en medicijnenblisters die horen bij restafval.

Volledig scherm De sorteerstraten zijn vooral terug te vinden in wijken met hoogbouw. © Ibogem

Slechtste score in Melkaderwijk

Een heel ander verhaal is het in de Melkaderwijk in Kallo. Daar werden volledige zakken met restafval teruggevonden bij het groente-, fruit- en tuinafval, goed voor 2,59% van het totale gewicht. Ook hier werd materiaal gevonden dat in andere containers hoort, waarvoor het tarief bovendien goedkoper tot helemaal gratis is: pmd (3,01%), maar ook glas (0,86%) en papier-karton (1,17%). Meer dan 2% van het totale gewicht bestond uit niet-lege verpakkingen. De grootste vervuiling (10,22%) bestond uit pampers, beenderen en niet-recycleerbare verpakkingen (restafval) en textiel (textielcontainer). Slechts 76% van de gft-container was juist gesorteerd.

Volledig scherm Tussen het gft-afval werd heel wat restafval aangetroffen. © Ibogem

Maar ook in de Cortewallewijk in Beveren vallen de resultaten eerder tegen: 91,29% is goed gesorteerd. Ook daar worden zakken met restafval (1.17%) bij gft gedeponeerd, evenals pmd (1.41%), glas (0,03%), papier-karton (1,24%) en voedsel dat nog in de verpakking zit (0,30%). Deze fouten werden ook gevonden: kattenbakvulling, hygiënisch materiaal, zilverpapier (restafval), verpakkingen en textiel (textielcontainer). Een klein percentage gft (0,56%) wordt aangeboden in composteerbare zakken. Die worden echter niet toegestaan bij gft omdat ze niet tijdig gecomposteerd zijn, in tegenstelling tot wat hun naam doet vermoeden.

Geen recyclage mogelijk

Directeur Wim Beeldens benadrukt dat die sorteerfouten een probleem vormen. “Gft wordt afgevoerd om te worden gecomposteerd maar dat is niet mogelijk bij vervuild gft. Het is onbegonnen werk om fouten alsnog uit te sorteren. De volledige vracht wordt afgevoerd als restafval en bijgevolg verbrand. Dat is jammer, want gft wordt gerecycleerd tot compost, dat gebruikt wordt als bodemverbeteraar en zo het ideale voorbeeld van de kringloop is. Goed kunnen recycleren begint bij goed sorteren en daarvoor hebben we de inzet van onze inwoners nodig.”

De lokale buurtwerking van de Melkaderlaan neemt zich alvast voor om samen te bekijken hoe ze de resultaten kunnen verbeteren. De ondergrondse containers voor pmd, papier-karton en glas komen later aan bod voor een sorteeranalyse.