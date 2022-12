Ibogem plaatst camera’s en verlichting op textielcontainers: “Bij sluikstort geven we beelden door aan politie of GAS-ambtenaar”

De sluikstorten aan textielcontainers zijn al langer een bron van ergernis. “Soms zijn het zakken kleding die gewoon naast de container worden geplaatst omdat deze vol is”, legt De Wael uit. “In zo’n geval moet je het textiel echter terug meenemen en even wachten tot de volgende lediging. Ofwel kan je gewoon naar een andere container rijden. Er staan er in totaal 84 verspreid over meer dan 40 plaatsen in de drie gemeenten. Ver moet je dus nooit rijden.”

170 sluikstorten op jaar tijd

In veel andere gevallen gaat het echter niet om zakken textiel maar ander afval. “Dat gaat van gewoon huisvuil tot afgedankte televisietoestellen”, vervolgt De Wael. “Heel wat zaken kan men nochtans gewoon gratis deponeren in het recyclagepark. Al dat afval rond de textielcontainers zorgt natuurlijk voor ongenoegen in de buurten waar ze staan. Bovendien hebben onze mensen veel werk met de opkuis. Vorig jaar zijn er maar liefst 170 sluikstorten opgeruimd. Daarbij wordt het afval ook telkens doorzocht om de dader te kunnen identificeren.”

Volledig scherm In het verleden waren de textielcontainers vaak een doorn in het oog door de vele sluikstorten © Kristof Pieters

Succesvol proefproject

Die identificatie zal in de toekomst iets makkelijker kunnen want de nieuwe containers zijn uitgerust met camera’s en verlichting. “We hebben recent een nieuw contract afgesloten met de firma Belcotex voor de inzameling van het textiel. In het bestek hebben we gevraagd dat alle containers moeten uitgerust zijn met camerabewaking. De camera staat op een statief bovenop de container en is ook voorzien van verlichting die geactiveerd wordt als iemand in de buurt komt. Proefprojecten hebben aangetoond dat het plaatsen van camera’s het aantal sluikstorten met 50% doet dalen.”

Geen ophaling aan huis

Ibogem zal de beelden beperkt in tijd bewaren. “Als er een sluikstort wordt vastgesteld, worden de beelden overgedragen aan de politie of de bevoegde GAS-ambtenaar”, legt De Wael uit. De intercommunale wil alleszins vasthouden aan het systeem van de textielcontainers. “We hebben textiel vroeger huis-aan-huis opgehaald maar dat zorgde voor nog meer moeilijkheden. Soms werd het meegenomen door andere firma’s dan de erkende ophaler. Ook moesten inwoners lang wachten voor een volgende ophaling als ze er eentje gemist hadden. We zijn dus voorstander van een inzameling via containers maar het mag natuurlijk niet leiden tot sluikstort.”

Deels naar tweedehandswinkeels

In de containers kan men niet alleen kledij maar ook schoenen, handtassen, beddengoed, lakens, dekens, gordijnen en zelfs speelgoedknuffels kwijt. “Ook textiel dat niet meer bruikbaar is mag in de container zolang het proper is”, vult woordvoerster Maja Cools aan. “Het ingezamelde materiaal wordt nadien gesorteerd. Een deel komt in tweedehandswinkels terecht en de rest wordt gerecycleerd tot onder meer vulsel voor zetels of poetslappen.”

Volledig scherm Ook in Kruibeke waren de containers in het verleden een aantrekkingspool voor sluikstorters © facebook

