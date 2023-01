Hulst gaat daveren op zijn grondvesten: Scooter staat op Vestrock

Volleybal Asterix Avo naar de kwartfina­le in de CEV Challenge Cup: “Het jubileum­jaar - 150 Europese wedstrij­den - wordt in stijl gevierd”

Gemiddelde leeftijd van het team: 20 jaar. Met voorsprong de jongste ploeg in de Europese competities, en ook in België zijn alle teams ouder. Daardoor wordt de prestatie van Asterix Avo nog indrukwekkender. De Beverse kanjers stoten door naar de kwartfinale van de CEV Challenge Cup, het team van coach Vansnick staat met één been in de play-offs en de piepjonge meisjes spelen binnenkort de bekerfinale. Het jubileumjaar - 150 Europese wedstrijden - wordt in stijl gevierd.

11:11