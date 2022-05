Huize Elisabeth en Huize Linde officieel geopend, dit weekend iedereen welkom voor een bezoek

Vrasene/HaasdonkDe bewoners namen in de zomer van vorig jaar al hun intrek in de twee nieuwe woonzorgcentra Huize Linde in Haasdonk en Huize Elisabeth in Vrasene. Door corona kon de officiële opening pas nu doorgaan. Dit weekend worden ook de deuren opengegooid voor het grote publiek.

Op beide sites werd vrijdag een gedenkplaat onthuld. “Het is vrij uniek dat twee nieuwe woonzorgcentra tegelijk mogen openen”, zegt schepen van sociale zaken Dirk Van Esbroeck (CD&V). “Het zag er tien jaar geleden eigenlijk helemaal anders uit. Toen was het plan dat het OCMW een nieuw woonzorgcentrum zou bouwen met 72 bedden in Vrasene. De vzw Samen Ouder zou hetzelfde doen in Haasdonk maar zag uiteindelijk af van dit plan. We wilden echter dat er in beide gemeenten een rusthuis zou blijven. Daarom is uiteindelijk gekozen voor twee kleinere residenties met elk 36 bedden maar dan wel in combinatie met assistentieflats. Dit laatste maakt het ook mogelijk om koppels de nodige zorgen te geven.”

Ontmoetingsplek

Intussen heeft Zorgpunt Waasland de infrastructuur in haar beheer. In Vrasene kreeg ook de bib en de permanentie van de gemeente en de politie een vestiging op het gelijkvloers. Voor de bib een hele verbetering want daarvoor zat het filiaal op de eerste verdieping van het oude gemeentehuis. “Met een lift die niet altijd deed waarvoor hij bedoeld was”, klinkt het. Tot slot is er op beide campussen ook een gloednieuw dienstencentrum. Den Birkenblok in Vrasene organiseert ook laagdrempelige ontmoetingsactiviteiten. “We willen er zo een plek van maken waar zowel jong als oud elkaar kunnen ontmoeten.”

Bewoonster Yvonne Roels voelt zich alvast prima in haar nieuwe leefomgeving. “Ik ben eigenlijk afkomstig van Belsele maar hier woon ik dochter bij mijn dochter”, legt ze uit. “Het is uiteraard niet hetzelfde als zelfstandig wonen maar met deze huiselijke sfeer komt het toch aardig in de buurt.”

Huiselijke setting

Burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V), geboren en getogen in Haasdonk, voelt zich met zijn 61 lentes nog een vitaal burgervader. “Maar als het ooit zover komt, denk ik me in Huize Linde best thuis te kunnen voelen”, lacht hij. “Er is een huiselijke setting waar men niet teveel betutteld wordt en bovendien met een cafetaria in dienstencentrum De Rui waar mensen uit de buurt ook iets kunnen komen drinken. In de ouderenzorg is er veel schaalvergroting en privatisering maar hier bewijzen we dat er ook een toekomst is voor kleinschalige woonzorgcentra in verbondenheid met de buurt.”

Opendeur

Op zaterdag 7 mei is het opendeur op de site Huize Elisabeth in de Oude Dorpsstraat 19 in Vrasene van 14 tot 17 uur. Je kan er kennismaken met ons nieuwe dienstencentrum Den Birkenblok en de vele activiteiten van ‘Altegoar’, rondwandelen in één van de huizen van woonzorgcentrum Huize Elisabeth en het huiselijke wonen en leven beleven. Je kan ook een bezoekje brengen aan één van de moderne assistentieflats in Cruynaershof. Ook de bib Vrasene die hier ook zijn stekje heeft, houdt opendeur. Er is een infostand rond thuis- en woonzorg en een springkasteel voor de kinderen.

Op zondag 8 mei is iedereen welkom van 14 tot 17 uur op de site Huize Linde op het Pastoor Verwilghenplein in Haasdonk. Ook hier wordt de kleinschalige huiselijke aanpak getoond en één van de flats in assistentieflats Peerkenshof. Verder kan men er ook kennismaken met dienstencentrum De Rui.

