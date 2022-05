Huisvestingsmaatschappij viert honderdjarig bestaan: “Afscheid van een groot hoofdstuk en begin van nieuwe woonmaatschappij”

Het is voor de huisvestingsmaatschappij van Beveren/Kruibeke een bijzonder moment. Enerzijds het eeuwfeest vieren en tegelijk op de vooravond staan van een grote fusie. Vandaag telt GMH een patrimonium van 2.050 huizen en appartementen. “En voor elk pand staat er ook iemand op de wachtlijst”, zeggen directeur Karin Beeldens en voorzitter Ann Cools. “De wachtlijst is al jaren vrij status-quo met zo’n 2.000 kandidaten. Afhankelijk van de keuze moet men 4 tot 5 jaar geduld uitoefenen. Voor het centrum van Beveren is dat nog iets langer.”

Honderdtal bijkomende woongelegenheden

GMH probeert wel zoveel mogelijk grotere gezinswoningen vrij te maken door bewoners te stimuleren om te verhuizen naar een kleinere flat. “Voor het project Viergemeet gaan we de helft van de appartementen hiervoor voorbehouden”, vervolgt Ann Cools. “In Kruibeke willen we hetzelfde doen in de wijk Cauterhoek. Alles samen komen er in de loop van dit jaar een honderdtal woongelegenheden bij. Het gaat om de projecten Viergemeet en Sabot in Melsele. Voor Kruibeke volgt in 2023 en 2024 een grote inhaaloperatie met de bouwprojecten Cauterhoek en Altena. Intussen zijn we ook bezig met projecten in de Broekstraat in Rupelmonde, de Smisstraat in Vrasene, de Florlalaan in Beveren, de Groothuiswijk in Verrebroek en de Schoolstraat in Melsele. We krijgen alleen wel financieel zware klappen omdat de kostprijs van bouwmaterialen zo sterk is gestegen.”

Volledig scherm © Kristof Pieters

Nieuwe Woonmaatschappij Waasland-Oost

In 2023 zal GMH ophouden te bestaan een overgaan in de nieuwe Woonmaatschappij Waasland-Oost met een patrimonium van een kleine 4.000 panden. GMH zal hierbinnen wel de grootste fractie zijn. Het werkingsgebied wordt uitgebreid met Stekene en Sint-Gillis-Waas (Woonanker) en Zwijndrecht (Woonpunt Schelde-Rupel). Ook het Sociaal Verhuurkantoor wordt toegevoegd aan de nieuwe maatschappij. “Voor cliënten is het voordeel dat het hele aanbod iets meer overzichtelijk wordt gebundeld onder één woonmaatschappij”, legt Karin Beeldens uit. “Er is slechts één aanspreekpunt meer. Maar verder zullen ze er niet teveel van merken. Alle lopende projecten worden uitgevoerd zoals gepland.”

Eeuwfeest

Maar eerst is er dus nog wel het eeuwfeest. Daarbij wordt teruggeblikt op de voorbije honderd jaar. Zo was de eerste directeur en oprichter Jozef Lingier en was Marcel Van der Aa de langs zetelende voorzitter (26 jaar!). Weinigen zullen weten dat de eerste woningen werden gebouwd in Beveren, Haasdonk en Kruibeke. Andere gemeenten sloten zich pas later aan, de meeste zelfs pas in de jaren vijftig. Vrijdag 20 mei wordt het eeuwfeest afgetrapt in Rupelmonde waar in de kerk een academische zitting plaatsvindt gevolgd door een receptie in ’t Stadhuys. Zaterdag 21 mei is het grote publiek welkom vanaf 14 uur op het Gravenplein. Er is een wandeling uitgestippeld langs het patrimonium van GMH en er zal ook een treintje rondrijden met twee gidsen. Verder is er een drankje en hapje voorzien met muziek van Cheap Thrills en de Backseat Hoppers.