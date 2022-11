Hotel biedt beauty- en welnessbehandeling op maat van kankerpatiënten: “Je terug goed voelen in een beschadigd vel”

Dat Van der Valk Hotel Beveren de primeur krijgt, is geen toeval. Al acht jaar lang organiseert het Institute For Professional Care daar jaarlijks een congres. “We houden ons bezig met opleidingen voor onder meer schoonheidsspecialistes, kappers en andere professionals die actief zijn op vlak van schoonheid en verzorging”, zegt gedelegeerd bestuurder Katleen Vanderbeken. “De voorbije acht jaar hebben we al 230 mensen bij ons een opleiding gevolgd. We werken nauw samen met alle ziekenhuizen die kankerpatiënten op die manier naar de juiste dienstverleners kunnen doorverwijzen.”

Haaruitval en grauwe huid

Want een schoonheids- of welnessbehandeling vraagt voor deze patiënten toch wel een heel andere aanpak. “Het begint al bij de huid die meestal grauw wordt door chemo”, legt Katleen uit. “Daar komt vaak nog eens haaruitval bovenop waarbij mensen soms ook wimpers en wenkbrauwen verliezen. Broze nagels is een andere complicatie die veel voorkomt. Daarom is er nood aan een aangepaste schoonheidsverzorging. Regelmatig organiseren we ook bijscholingen want kankerbehandeling evolueert natuurlijk maar ook de nevenwerkingen. Daarom dat we jaarlijks een congres organiseren met onder meer oncologen als gastsprekers om een vinger aan de pols te houden.”

Volledig scherm Katleen Vanderbeken en Heidi De Rudder die als eerste een behandeling kreeg in Hotel Beveren. © Kristof Pieters

Positieve aanraking

Heidi De Rudder (50) mocht als eerste een speciale behandeling ondergaan in de welness van Hotel Beveren. Ze is één van de medewerkers van het hotel en werd op deze manier eens in de bloemetjes gezet. “Mijn kankerdiagnose dateert van tien jaar geleden en nu ben ik bezig met de laatste hormonenkuur”, vertelt ze. “Jammer dat deze behandeling toen nog niet bestond want ik had het zeker kunnen gebruiken. De massage was bijzonder relaxerend. Als je zo vaak door doktershanden wordt onderzocht is zo’n positieve aanraking een welkom geschenk. Ik voelde me na afloop herboren en vooral terug mooi als vrouw.”

Primeur

Katleen Vanderbeken is blij dat het hotel als eerste in België de service op permanente basis gaat aanbieden. “De vraag bij kankerpatiënten is namelijk erg groot”, weet ze. “Ze moeten een zwaar gevecht leveren tegen de ziekte. Het doet op zo’n momenten wonderen als je wat kleur in je gezicht ziet als je in de spiegel kijkt. Het maakt ze ook sterker om doorheen het ziekte- of herstelproces te gaan. Hopelijk volgen nog meer hotels dit voorbeeld.”

