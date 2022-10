Honderden ‘ontruimingsbordjes’ op begraafplaats Doel zorgen voor verwarring bij bezoekers

Vrasene/Sint-Gillis-Waas Eén dodelijk slachtof­fer en één zwaargewon­de bij ongeval met drie vrachtwa­gens op E34 : “Vlak voor het ongeval wisselden we nog van plaats, anders was die truck op mij ingereden”

Bij een zwaar verkeersongeval met drie vrachtwagens in de staart van de file op de E34 in Sint-Gillis-Waas is vrijdagavond één dode en één zwaargewonde gevallen. De snelweg was hierdoor een tijdlang volledig afgesloten in de rijrichting van Antwerpen. De ravage is enorm. De bestuurder van de vrachtwagen vooraan kwam er met lichte verwondingen vanaf, maar verliest wel een goed bevriende collega: “We werkten altijd voor verschillende firma’s, maar we kennen elkaar al dertig jaar”

