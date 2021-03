Holebigemeenschap houdt stille wake voor vermoorde David: “Drempel om elke vorm van homofobie te melden moet naar omlaag”

Kruibeke Gianni finisht na negende halve marathon op rij: “Eerbetoon aan mijn maandag overleden moeder”

7 maart Aan de Scheldelei in Kruibeke is Gianni Camilleri (36) zondag over de finish gekomen na de negende halve marathon op evenveel dagen tijd. Een prestatie die hij in de eerste plaats leverde voor het goede doel. In totaal werd namelijk 2.500 euro ingezameld voor voedselpakketten voor kwetsbare gezinnen. Tegelijk werd het ook een eerbetoon aan zijn moeder die maandag na een slepende ziekte overleed.