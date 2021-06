Hoe ‘Het monster van het Waasland’ na 16 jaar ontmaskerd werd: “Ik ben er zeker van dat hij meer dan tien vrouwen heeft gedood”

Op 20 januari 1995 wordt in een afwateringskanaal in Vrasene het stoffelijk overschot gevonden van Marie-Josée De Nocker (56). De vrouw blijkt misbruikt, gruwelijk toegetakeld in de schaamstreek en heeft striemen op de rest van haar lichaam. Wurging blijkt de doodsoorzaak. Marie-José was vijf dagen ervoor het laatst gezien nadat ze in de late namiddag met de fiets vertrok vanuit café Sportlokaal in Vrasene, een kroeg waar ze het grootste deel van haar tijd doorbrengt. Marie-José is een drankverslaafde vrouw met een beperking, ze kan lezen noch schrijven, maar omdat ze altijd goedgehumeurd is krijgt ze de bijnaam ‘zonnebloem’. De toen 45-jarige Claudy Pierret bekommert zich om haar. Een buurman heeft hem diezelfde avond aan haar huis gezien. “Om haar een lift aan te bieden voor een tandartsbezoek”, verklaart hij aan de speurders. Een leugen blijkt later.