Hockey Club Beveren neemt gloednieuw waterveld in gebruik: “Klaar om nieuwe generatie Red Lions & Panthers op te leiden”

VerrebroekAan het Spaans Fort in Verrebroek is de nieuwe accommodatie van Hockey Club Beveren in gebruik genomen. Voortaan moeten de 212 leden niet meer uitwijken naar Wilrijk om competitiematchen te spelen want de club heeft nu een eigen waterveld. Dit wordt geregeld door een moderne pompinstallatie die het water continu doet circuleren.

Hockey Club Beveren (HCB) werd vijf jaar geleden opgericht en dankzij de mooie resultaten van de nationale ploegen Red Lions en Red Panthers op WK’s en de Olympische Spelen is het ledenaantal op korte tijd fors gegroeid. “We zitten vandaag al aan 212 leden, mooi verdeeld met 48% meisjes en 52% jongens”, zegt voorzitter Hans D’Olieslager. “We zijn intussen ook al gestart met een G-werking. Voorlopig hebben we enkel jeugd maar het is onze ambitie om die binnen korte termijn te laten doorstromen naar een team van volwassenen.”

Eigen stek

Daarvoor mankeerde wel nog een eigen stek én vooral een volwaardig waterveld. Tot nog toe deelde de club het kunstgrasveld van voetbalclub FC Bosdam en voor competitiematchen moest worden uitgeweken naar Wilrijk. Vanaf september zullen alle thuiswedstrijden aan het Spaans Fort in Verrebroek gespeeld worden. Daar werd een voormalig voetbalplein omgevormd tot een modern waterbased hockeyveld.

Uniek in het land

Van waterverspilling is geen sprake want onder het veld bevindt zich een groot reservoir. Met krachtige pompen wordt het veld onder een laagje water gezet. Het water komt daarna terug in het reservoir terecht. “Het terrein is uniek in België”, weet schepen van sport Katrien Claus (CD&V). “Er is voor het eerst gewerkt met een vernieuwde constructiemethode om de opvangnetten te verstevigen tegen stormen.”

Volledig scherm Schepen van sport Katrien Claus, burgemeester Marc Van de Vijver, voorzitter Hans D'Olieslager en Mathieu Verly van de Vlaamse Hockeyliga. © Kristof Pieters

Mathieu Verly van de Vlaamse Hockeyliga is alvast benieuwd naar het resultaat. “Het klopt dat bij zware stormen regelmatig al opvangnetten beschadigd zijn geraakt. Dit heeft vooral te maken met de hoogte van de constructies.” Verly is echter ook tevreden dat Beveren een blinde vlek heeft opgevuld in het Waasland. “Er waren al clubs actief in Temse en Lokeren en met Beveren is nu voor iedereen een hockeyclub bereikbaar binnen twintig minuten rijden. Het groot aantal leden bewijst dat er een leemte is opgevuld.”

Helpende handen

Het was normaal gezien de bedoeling om het terrein aan het Spaans Fort te delen met de plaatselijke voetbalclub. Die hield echter op te bestaan nadat de voorzitter de handdoek in de ring gooide. Voor de hockeyclub is het nu wel een voordeel dat ze de kantine voor zich alleen heeft. “Met heel veel vrijwilligers heeft het gebouw een grote opknapbeurt gekregen”, vervolgt D’Olieslager. “Er is onder meer een nieuwe toog gebouwd en buiten is er een fraai terras aangelegd.”

De club hoestte ook een deel van de investering op: 312.180 euro. De gemeente legde zelf 968.339 euro bij voor de bouw van het terrein. Dat bestaat niet alleen uit een competitieveld maar ook uit een oefen- en opwarmveld. Er kunnen ook hockey-initiaties van Beverse scholen en sportkampen plaatsvinden.

Galawedstrijd

Dit weekend is het grote publiek welkom om een kijkje te komen nemen. Twee Belgische topclubs, Gantoise en KHC Dragons, spelen op 14 augustus een galawedstrijd. Bij deze ploegen spelen vier Red Lions die in de zomer van 2021 een Olympische gouden medaille mee naar huis brachten. Wie hockeyhelden als Félix Denayer en Loic Van Doren aan het werk wil zien, is welkom om 15 uur. Vanaf 13.30 uur is er al de opwarming. In de voormiddag kan men de jeugd vanaf 11 uur zien spelen.

Volledig scherm Voorzitter Hans D'Olieslager mocht de nieuwe infrastructuur openen met burgemeester Marc Van de Vijver en schepen Katrien Claus. © Kristof Pieters

Volledig scherm Ook de voormalige voetbalkantine krijgt een grote opknapbeurt. © Kristof Pieters

Volledig scherm © Kristof Pieters

Volledig scherm Met pompen wordt het veld onder een laagje water gezet. Ondergronds is een reservoir waar het water terug wordt opgevangen. © Kristof Pieters

Volledig scherm © Kristof Pieters

Volledig scherm Er is ook een apart opwarm- en oefenveld © Kristof Pieters

Volledig scherm © Kristof Pieters

Volledig scherm © Kristof Pieters

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.