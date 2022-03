Historisch akkoord bereikt over Doel: “De strijd is voorbij, nu moeten we dorp terug opbouwen”

Er werd maar liefst zeven maanden lang onderhandeld over dit historisch akkoord. Kort geschetst komt het er op neer dat de haven van Antwerpen mag uitbreiden met een nieuwe containerterminal die de klok rond 7 dagen op 7 mag uitgebaat worden. In ruil mag het dorp Doel blijven bestaan en zal er ook opnieuw bewoning mogelijk zijn. De Vlaamse overheid is bereid om fors te investeren om het dorp leefbaar te maken en te houden.

Forse investeringen

Voor de redding van waardevol erfgoed zoals het historische Hooghuis wordt 4,5 miljoen euro uitgetrokken. Nog eens 3 miljoen euro gaat naar instandhoudingswerken aan andere gebouwen. Doel moet als dorp natuurlijk ook vlot bereikbaar zijn en mag geen geïsoleerd eiland zijn in de haven. Daarom wordt 7 tot 13 miljoen euro voorzien voor de bouw van een nieuwe steiger voor de Waterbus en/of een overzetboot. Voor de uitbating van deze verbinding via het water rekent men op 20 tot 25 miljoen euro. Op die manier worden de twee Scheldeoevers na vele jaren terug met elkaar verbonden.

Nieuwe bewoning

Momenteel wonen er ongeveer 20 mensen in Doel. Op termijn kan dat aantal op een gestaag tempo groeien. Dit wordt wel beperkt tot het historisch centrum. “Het is niet de bedoeling om er meteen een projectontwikkelaar op te zetten”, benadrukt Jan Creve, woordvoerder van het actiecomité Doel 2020. “We weten ook dat we niet het dorp van weleer terug tot leven kunnen brengen. Maar het zal worden wat wij ervan maken. Doel heeft alles om opnieuw een bijzondere plek te worden. Op termijn zullen er zeker gronden en gebouwen terug ter beschikking worden gesteld voor renovatie of heropbouw. Een werkgroep gaat dit nu in detail verder uitwerken.”

De woonkernen buiten Doel zoals Ouden Doel, Rapenburg, Saftingen en Oud Arenberg blijven eveneens behouden. Ook voor de verspreide bewoning in het poldergebied zijn afspraken gemaakt.

Symbolische werken

Het is ook de gemeente menens om voluit te gaan om Doel nieuw leven in te blazen. Op korte termijn zullen er al een aantal investeringen gebeuren met een grote symbolische waarde. Zo keert het Brits oorlogsmonument terug van een verlaten gat achter de kerncentrale naar het jachthaventje. “We hebben ook al een budget vrijgemaakt voor de restauratie van de Scheldemolen en de bouw van een nieuwe brasserie”, zegt burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V). “Verder gaan we het kerkhof in ere herstellen. Niet alleen willen we Doel weer bewoonbaar maken, we zetten ook volop in op de toeristische waarde van het Scheldedorp.” De gemeente sleepte zelf ook nog een belangrijk dossier in de wacht. Zo engageert de regering zich om een verbinding te realiseren tussen de N70 en de E34 om het sluipverkeer weg te houden uit de woonkernen.

Historisch

Vlaams minister van Wonen en Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) spreekt van een historisch akkoord. “Alle partijen hebben water in de wijn moeten doen. Het wantrouwen was bij de start erg groot maar nu is een basis gelegd waarop we verder kunnen bouwen.”

