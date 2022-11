“Hij remde pas 0,2 seconden voor de crash”: dertig maanden cel voor Bulgaarse trucker na horrorcrash die twee jonge vaders het leven kostte:

Kieldrecht Kater Simba 3 jaar en 3 maanden na zijn verdwij­ning herenigd met baasjes: “Emotionele rollercoas­ter, want we hadden alle hoop al lang opgegeven”

Een bijzonder verhaal uit Kieldrecht. Ayerton Thuy (32) en Tamiko Esseling (26) zijn totaal onverwacht herenigd met hun kater Simba, maar liefst 3 jaar en 3 maand nadat hij spoorloos verdween. Het dier werd binnengebracht in een asiel in Antwerpen. “Hij herkende ons meteen toen we hem gingen ophalen. Het is erg vreemd om Simba terug in ons leven te hebben, maar we zijn dolgelukkig.”

25 november