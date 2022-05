Herbert Robbrecht en Guy De Jonghe opgenomen bij ‘Mastercooks of Belgium’: “Een erkenning om tussen al die grote namen te zitten”

Mastercooks of Belgium werd in de jaren 80 opgericht door Pierre Fonteyne en verenigt alle grote topchefs van het land. De vereniging organiseert regelmatig activiteiten voor haar leden maar het lidmaatschap is intussen een eigen keurmerk geworden. Nieuw leden worden meestal voorgedragen door andere chefs.

Herbert Robbrecht is erg blij met de erkenning. “Het is toch een prestigieus gezelschap met alle grote namen uit de culinaire wereld. Ik zie het vooral als een bekroning van mijn carrière en een soort van eerherstel na het afnemen van onze Michelinster. Bovendien is het een knappe organisatie. De leden stimuleren elkaar om hun niveau nog verder naar omhoog te halen. Het is een hele eer voor een chef als hij gevraagd wordt voor het lidmaatschap. Ik zal de titel van mastercook dan ook waardig dragen.”

Autodidact

Voor zijn college Guy De Jonghe is de titel nog een tikkeltje specialer. “Want ik ben eigenlijk autodidact”, legt hij uit. De Jonghe begon zijn carrière met het danscafé Gibbons. Hij kreeg echter zoveel lof voor zijn kookkunsten dat hij zich als chef ging vervolmaken met een volwassenenopleiding en zijn zaak omvormde tot het gastronomisch restaurant Nova. “En nu sta ik dus tussen al die grote namen zoals een Peter Goossens”, lacht hij. “Als erkenning kan zoiets wel tellen. Ik kijk er vooral naar uit om ervaringen uit te wisselen met de oude garde. Kennis doorgeven is immers één van de streefdoelen van Mastercooks.” Stilletjes hoopt hij ook dat de titel een belletje zal doen rinkelen bij Michelin. “In Gault&Millau zijn we al opgenomen maar vreemd genoeg staan we zelfs niet eens vermeld bij Michelin. Het gastronomisch spectrum is in Sint-Niklaas niet zo groot dus hopelijk worden we ook in deze gids snel opgepikt.”