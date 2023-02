Heraanleg N70 gaat laatste fase in: kruispunt Schoolstraat terug open vanaf 13 februari

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de gemeente Beveren werken sinds januari 2021 aan de totale heraanleg van de N70 in Melsele. De projectzone strekt zich uit van aan de Essendreef tot net voorbij het kruispunt met de Burggravenstraat en Snoeckstraat. Over een afstand van zo’n twee kilometer ondergaat de gewestweg een grondige metamorfose. De werken werden opgedeeld in zeven fases en waren voorzien om ongeveer twee jaar te duren. In januari 2022 werden ze echter stilgelegd omdat vervuiling in het grondwater was aangetroffen. Na een aanpassing van de omgevingsvergunning startte de aannemer de werken terug op in augustus 2022. Het einde van de werken is nu eindelijk in zicht. Vanaf 13 februari start de aannemer met de laatste fase, een traject van 400 meter.