Hele zomer lang tonen vijftig fotografen hun werk in Doel: “Dorp gebruikt als achtergrond”

Out of Office is een fotografieproject van BREEDBEELD, het Vlaamse steunpunt voor (nog) niet-professionele beeldmakers. Elke zomer trekt de vzw met het werk van een 50-tal fotografen naar een inspirerende plek in de publieke ruimte. De selectie van dit jaar werd samengesteld uit meer dan 2700 inzendingen.

Dorp als achtergrond

Na eerdere edities van Out of Office in Bosland in Limburg, de Koksijdse duinen en het Antwerpse Rivierenhof, stelt BREEDBEELD nu in Doel voor het eerst tentoon met een dorpskern als achtergrond. “Met Out of Office gaan we steeds op zoek naar een dialoog met de locatie,” vertelt coördinator Tessa Van Thielen. “De beelden worden geïntegreerd in de kleurrijke muren met street art. Daarnaast zijn er de vele verborgen hoekjes en kantjes van Doel, en ook de sculpturen en de lokale poëziewandeling voegen een extra dimensie toe aan de expo. Het unieke karakter van deze plek maakte voor ons de keuze voor Doel extra interessant. De expo plaatst ook het dorp zelf in een heel nieuw daglicht.”

Hele zomer fotografie

Op vrijdag 17 juni wordt Out of Office feestelijk geopend met een receptie en een street art-performance. Nadien is de tentoonstelling nog te bezoeken tot 25 september. Via de audiogids die je ter plaatse kan scannen, hoor je tien fotografen zelf aan het woord over hun werk. Verder staat er van 19 tot 21 augustus een weekend vol fotografieworkshops op de agenda, opgehangen aan de Internationale Dag van de Fotografie (19 augustus) en de jaarlijkse traditionele Scheldewijding in Doel (21 augustus). Daarnaast kan je op verschillende tijdstippen een rondleiding volgen doorheen de expo.

