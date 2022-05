Heilig Hartkapel feestelijk heropend na restauratie: “Twee wereldoorlogen en twee overstromingen overleefd dus dit mocht niet verloren gaan”

KalloAan de Beverse Dijk is de gerestaureerde Heilig Hartkapel feestelijk heropend. Dat gebeurde op initiatief van Glenn De Schepper en Katrien Neyens op wiens terrein de kapel staat. “De kapel is bijna 150 jaar oud en belangrijk voor de buurt en het hele dorp. We konden en mochten dit stuk religieus erfgoed niet laten verloederen”, vindt het koppel.

De kapel is al vele jaren in bezit van de familie Van Moer. Katrien nam samen met haar man Glenn de boerderij vijf jaar geleden over van haar grootouders. “We hebben ons eerst geconcentreerd op de restauratie van het huis waar ook oma nog haar eigen flatje heeft”, vertelt ze. “Daarna is de schuur aangepakt waar de burelen zijn ondergebracht van ons taxi- en busbedrijf Gorselé. Als laatste is nu de kapel aangepakt. Eén van onze personeelsleden heeft het gebouw volledig opnieuw gevoegd en geschilderd en ook de ramen zijn vernieuwd. We hebben ons gebaseerd op oude foto’s om zo dicht mogelijk het oorspronkelijk uitzicht te benaderen.”

Vier keer zwaar beschadigd

De familie Van Moer droeg het beheer van de kapel in 1946 over aan het kerkbestaan, maar het gebouw was de voorbije jaren sterk in verval geraakt. “We waren het enerzijds aan oma verplicht om de kapel te restaureren, maar we doen dit ook voor de hele buurt en eigenlijk het hele dorp. De kapel wordt namelijk nog altijd druk bezocht. De deuren staan alle dagen open en we krijgen hier veel bewoners van het rusthuis over de vloer die er een kaarsje komen branden. Dit stukje religieus erfgoed mocht dan ook niet verloren gaan. Temeer omdat het gebouw intussen al twee wereldoorlogen en twee zware overstromingen heeft overleefd. Het liep telkens heel wat schade op, maar het is steeds heropgebouwd.”

Volledig scherm Pastoor Daniël Vande Velde voerde een mis op om de gerestaureerde kapel plechtig in te zegenen. © Kristof Pieters

Opgericht door boerenzoon

Heemkundige Fred Smet kent de rijke geschiedenis van de kapel. “De eerste kapel aan ‘den Beer’ op de Beverse Dijk werd in 1876 opgericht door Aloysius Ghislenus Michiels”, vertelt hij. “Deze boerenzoon en priester koesterde een bijzondere devotie voor het Heilig Hart van Jezus. Het was een eenvoudig en klein gebouw van amper 7,5 vierkante meter. Door de grote toeloop van bezoekers bleek al vlug dat de oorspronkelijke kapel te klein was. In 1878 werd besloten een nieuwe kapel te bouwen, mét klokkentorentje. Dertig jaar later, in 1931, kwam de kapel in het bezit van de familie Van Moer-De Rycke, de overgrootouders van de huidige grondeigenaars. Het is nog steeds een prachtig staaltje van goed bewaard religieus erfgoed.”

Het eindresultaat van de restauratie kan op veel lof rekenen uit de rest van het dorp. De plechtige heropening gebeurde met een misviering met pastoor Daniël Vande Velde. Binnen vier jaar zal het 150-jarig bestaan gevierd worden van de Heilig Hartkapel.

Volledig scherm © Kristof Pieters