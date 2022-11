Heemkring neemt afscheid van bestuurslid Aurèle De Witte

BeverenIn Melsele vond vrijdag de uitvaart plaats van historicus Aurèle De Witte (79). Hij was bijna een halve eeuw lang bestuurslid van de heemkundige kring Land van Beveren en ook actief in het Orgelcomité.

Aurèle was gehuwd met Marina Smets, samen kregen ze drie kinderen en negen kleinkinderen. Aurèle was bestuurslid van de heemkring Het Land van Beveren sinds 1974 en secretaris van 1980 tot 2002. Hij studeerde geschiedenis, eerst aan de KU Leuven waar hij Marina leerde kennen en vervolgens aan de UGent waar hij afstudeerde met een thesis over de Boerenkrijg. “Als gedreven historicus schreef Aurèle hierover meerdere bijdragen in het tijdschrift van de heemkring”, blikt collega Richard Willems terug. “Wij zullen ons Aurèle blijven herinneren om zijn gedegen historisch onderzoek en schat aan kennis over de Oostenrijkse en Franse periode.”

Aurèle werd ook geprezen als genealoog. Hij werkte jarenlang in het Rijksarchief in Beveren en was tot zijn brugpensioen in dienst als historicus op de documentatiedienst van de Gazet van Antwerpen. Als bestuurslid van het Orgelcomité engageerde hij zich bij de organisatie van orgelconcerten en de instandhouding van het orgelpatrimonium van Beveren en zijn deelgemeenten.

Aurèle De Witte overleed op 12 november. Vrijdag vond in Melsele de uitvaartplechtigheid plaats in de Onze-Lieve-Vrouwkerk. Het bestuur van de heemkring betuigt zijn oprechte deelneming aan de familie. “Aurèle was een innemende, zachte en lieve man. Een vriend voor ieder die hem kende maar vooral een ideale familieman. Zijn kinderen en kleinkinderen droegen hem op handen en het mag gezegd dat zijn kleinzoon nu de derde generatie is die geschiedenis studeert, iets waar Aurèle enorm fier op was.”

