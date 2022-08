Heemkring Land van Beveren organiseert vierde editie van boekenmarkt

BeverenWie graag snuistert tussen oude boeken of op zoek is naar dat ene unieke boek over de geschiedenis van de streek kan zondag 4 augustus langskomen in het kasteel Hof ter Welle. Daar vindt de vierde editie plaats van de markt voor oude boeken. Er is een gezellig buitenterras, ambachtelijke hoeveijsjes en men kan gratis op bezoek in het Erfgoedhuis.