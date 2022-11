Havenland Run & Walk trekt zondag door Doel en langs Verdronken Land van Saeftinghe

Haasdonk Fietsenhan­de­laar Dirk (58) neemt na 36 jaar afscheid van klanten: “Net als bij een oude fiets begint alles wat te piepen en te kraken”

Dirk Vercammen (58) en Christine Van Bogaert (57) staan woensdag voor de allerlaatste keer in hun fietsenhandel in de Zandstraat in Haasdonk. Na 36 jaar nemen ze afscheid. “Met spijt in het hart maar door artrose in mijn handen gaat het niet langer”, vertelt Dirk. Helemaal verdwijnt de zaak echter niet want een jonge fietsenhersteller uit Steendorp zal de fakkel overnemen.

