Guy Tindemans volgt Ernest Smet op voor CD&V in gemeenteraad

Ernest Smet zetelt al heel wat jaren in de gemeenteraad en was ook drie jaar schepen van cultuur. Daarnaast is hij actief in het Sint-Maartenscomité, het 1-aprilcomité en het jaarmarktcomité. Hij maakt nu plaats voor een andere oudgediende van de partij: Guy Tindemans. De andere opvolgers Luk Smet en Ine Lemmens gaven aan hun mandaat niet te zullen opnemen. Guy Tindemans zetelde vroeger al in de gemeenteraad en was ook een tijd fractievoorzitter voor CD&V. Nu hij op pensioen is als directeur van Hof ter Welle wil hij zich opnieuw iets actiever inzetten voor de politiek. Zijn eed moet hij echter niet meer afleggen want intussen zetelt Tindemans als sinds oktober vorig jaar in de gemeenteraad ter vervanging van Laura Staut die met zwangerschapsverlof was. Zij keert nu echter ook terug en zal haar taak als schepen opnieuw opnemen.