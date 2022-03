GTI neemt nieuwe schoolvleugel in gebruik: “Plaats voor 250 extra leerlingen”

De nieuwe schoolvleugel is het eerste afgewerkt deel van een groot masterplan voor het GTI. Momenteel worden ook de werkplaatsen gerenoveerd en is men bezig met de bouw van een sporthal op de bovenverdieping. “De nieuwe vleugel telt twaalf klassen voor telkens 25 leerlingen”, zegt schepen van Onderwijs Katrien Claus (CD&V). “We hadden eigenlijk al lang bouwplannen om de vele containerklassen te vervangen, maar het dossier kwam in een stroomversnelling door het capaciteitsprobleem in het secundair onderwijs in onze regio. Er zijn op Vlaams niveau daarom extra middelen vrijgemaakt.”

Brede oriënterende graad

Het GTI slaat echter ook pedagogisch een nieuwe weg met een brede eerste graad. Vanaf september kan men er zelfs de opleiding Latijn volgen. “Door een bredere waaier aan keuzevakken aan te bieden, hopen we meer jongeren naar het GTI te leiden en op die manier een positieve keuze te laten maken voor technologisch onderwijs”, legt Claus uit. “Jongeren van 12 jaar kunnen hun studiekeuze uitstellen en proeven van zoveel mogelijk studierichtingen. Tegelijk nemen we zo ook de druk enigszins weg bij de Sint-Maarten Middenschool. De nieuwe vleugel is dus net op tijd klaar. De capaciteit in het eerste jaar wordt voor komend schooljaar opgetrokken van 120 naar 180 leerlingen in 1A en van 48 naar 55 1B.”

De tijd van figuurzagen is al lang voorbij. Directeur Gawein Verlot toont een miniatuur van de Eifeltoren die met een lasersnijmachine voor hout werd gemaakt.

“We moeten een school zijn die uitblinkt in de praktijk maar ook in de theorie”, vindt ook directeur Gawein Verlot. “Zeg maar een school die zelf scholen kan bouwen. We moeten de leerlingen terugzien als schrijnwerkers, lassers, maar evenzeer als architect of calculator.” De leerlingen dragen ook hun steentje bij tot de afwerking van de gebouwen. “Ze hebben tijdens de praktijklessen onder meer het meubilair voor het labo geleverd en zullen ook nog ingemaakte kasten maken”, zegt bouwcoördinator Charles-Louis Vanneste.

Openschooldag

Tot grote tevredenheid van de directie is er alvast veel interesse voor de openschooldag komende zondag. “Ouders en jongeren kunnen dan voor het eerste een blik werpen op de nieuwe vleugel”, vervolgt Verlot. “Er zijn zo’n 800 geïnteresseerden ingeschreven. Vanaf 28 maart kunnen nieuwe leerlingen zich digitaal aanmelden. De verwachtingen zijn hoog gespannen.” Er moeten eerst nog wel creatieve oplossingen gezocht worden voor het lerarentekort. “Een probleem waar alle scholen mee kampen. Er staan ook bij ons nog altijd een tiental vacatures open.”

Werken gaan verder

Intussen gaan de bouwwerken op de rest van de schoolcampus verder. Volgend schooljaar wordt de ingang en het onthaal van de school verhuisd naar de nieuwe vleugel. De sporthal wordt wellicht tegen oktober opgeleverd. De rest van het masterplan moet begin 2024 klaar zijn.

Het nieuwe labo, het meubilair werd door de leerlingen zelf gemaakt in de praktijkles.

De klassen zijn uitgerust met de modernste smartboards.

Het GTI krijgt vanaf september een nieuwe officiële ingang in de bijgebouwde vleugel.

Bovenop de werkplaatsen wordt momenteel verder gewerkt aan de nieuwe sporthal op de bovenverdieping.

Volledig scherm © Kristof Pieters