GTI en gemeentemagazijn even ontruimd door gasgeur

De brandweer, politie en de gemeentelijke rampenambtenaar kwamen onmiddellijk ter plaatse. De evacuatie van de schoolgebouwen, de bouwwerf op het schoolterrein en de gemeentelijke magazijnen naast het GTI verliep snel en vlot. De brandweer voerde in de school metingen uit, maar kon nergens verhoogde waarden vaststellen. Er werd ook nergens een gaslek of gevaar vastgesteld. Na een half uurtje werden alle gebouwen weer vrijgegeven. Naar de oorzaak gasgeur is het gissen. Vermoedelijk gaat het om een geurwolk afkomstig uit het havengebied. Er kwamen verder geen meldingen binnen bij de hulpdiensten maar op sociale media maakten ook nog andere inwoners gewag van een gasachtige geur. In juli vorig jaar was er wel een effectief gaslek bij werkzaamheden in een van de nieuwe gebouwen van de school.