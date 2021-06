Grote drukte bij testcentra door vakantiegangers: “Enkel op afspraak maar we proberen iedereen te helpen”

Wielrennen profs Brent Van Moer debuteert zaterdag in Tour: “Ik zit in een fantasti­sche rollercoas­ter”

24 juni Voor het eerst in zijn prille profcarrière zal Brent Van Moer (23) zaterdag aan de start van de Ronde van Frankrijk verschijnen. Voor de renner van Lotto-Soudal is dit een nieuw hoogtepunt. Gezien zijn jonge leeftijd is deze selectie misschien onverwacht, maar ze is alleszins verdiend.