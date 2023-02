GROS laat ‘boeken op de vlucht’ slaan: “Lezers prikkelen om langs te komen op lezing met auteurs”

Op zondag 26 februari 11 uur zijn Leo Bormans en Qadir Nadery te gast in CC Ter Vesten. Zij geven daar een lezing over het boek ‘De Knikkers van Qadir’. “Het beschrijft het vluchtverhaal van Qadir uit Afghanistan”, zegt Ann Masquelin, voorzitster van de GROS. “Qadir heeft zich in zijn thuisland overeind gehouden door te werken voor de internationale troepen maar moest uiteindelijk vluchten voor het geweld en de Taliban. Het boek leest zeer vlot en laat ook zien dat vluchtelingen hier niet in het beloofde land toekomen. Tegenwoordig zijn veel mensen op de vlucht en veel van onze lidorganisaties ondersteunen hen voor een menswaardig bestaan. De beste oplossing is echter dat ze niet hoeven te vluchten. Daarom is investeren in duurzame handel of educatieve projecten zo van belang.