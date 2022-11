Grootste deel van PFOS-grond aan scoutslokaal slechts licht vervuild

Beveren 15 chauffeurs op de bon die éénrich­tings­ver­keer in Pareinlaan negeren

De politie heeft zaterdag een verkeerscontrole gehouden in de Pareinlaan in Beveren. In totaal werden er 15 bestuurders op de bon geslingerd omdat ze de verboden rijrichting negeerden. Intussen groeit het ongenoegen over de ingreep en tekenden al 500 mensen een petitie.

