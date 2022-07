Grondenruil zorgt voor doorbraak voor aanleg nieuw stuk fietssnelweg richting haven

Melsele ‘Loos alarm’ blijkt wel echt: acht laptops gestolen uit klaslokaal

In de OLVG-basisschool in de Sint-Elisabethstraat in Melsele is tijdens het voorbije weekend ingebroken. Onbekenden gingen aan de haal met acht laptops. Het alarm in de school was afgegaan, maar werd door de bewakingsfirma voor een loos alarm gehouden.

27 juni