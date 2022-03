Groenplan Kallo feestelijk ingehuldigd: 1,5 hectare nieuwe speelnatuur voor Chiro, school en buurt

KalloIn Kallo is het ‘Groenplan Kallo’ feestelijk in gebruik genomen. Omringd door havengebied was er al jarenlang vraag naar ruimte waar kinderen kunnen ravotten. Met steun van de Vlaamse overheid en de provincie werd nu een speellandschap gerealiseerd van 1,5 hectare, met onder meer een waterpartij, avontuurlijke speelheuvels en een amfitheater.

Aanleiding voor het project was een vraag van Chiro Kallo in 2016. De jeugdbeweging kwam bij de gemeente aankloppen om meer speelruimte te voorzien in de buurt van hun lokaal. “Na een bevraging in de buurt en overleg met de gemeenteschool bleek dat er naast speelruimte ook nog andere vragen waren voor deze omgeving”, zegt schepen van Jeugd Laura Staut (CD&V). “Zo was er nood aan meer parkeerplekken, een keerpunt voor de schoolbussen, betere infrastructuur voor de petanqueclub en de aanleg van een nieuwe trage weg. Al deze vragen werden samengebracht in het ontwerp ‘Groenplan Kallo’.”

Speelbos geschonken

De gemeente kreeg voor de uitwerking ervan subsidies van de Vlaamse overheid en de provincie als Platteland Plus-project. Maar ook bedrijven deden een duit in het zakje. “Zo schonk Waeslandnatie de bomen voor de aanleg van een speelbos van 2.000 vierkante meter”, vult schepen van Groen Filip Kegels (N-VA) aan. “Met een budget van 170.000 euro hebben we verschillende groenzones aangelegd, maar ook een speelpoel, een amfitheater, een kleutereiland met speelzand, wilgentunnels, de inrichting van een petanquebaan en een draaiplek voor de bus. Dit najaar volgt nog een laatste stuk trage weg vanaf de appartementen van De Rietvelden tot aan de Ebeslaan. Als we iets hebben onthouden van de coronacrisis dan is het wel dat mensen meer en meer belang hechten aan groene ontmoetingsplekken.”

Schepenen Laura Staut en Filip kegels mochten het Groenplan Kallo samen met gedeputeerde Leentje Grillaert officieel openen.

Leefbaarheid

Volgens Laura Staut is het Groenplan Kallo ook een goede zaak voor de leefbaarheid. “Kallo zit in wurggreep van de haven en de snelwegen, maar een aantal nieuwe verkavelingen zorgden voor de nodige zuurstof om te bloeien. Het resultaat is een forse stijging van het aantal leerlingen bij de school en leden van Chiro Kallo. Het mooie van deze plek is dat iedereen ervan kan genieten om te sporten, elkaar te ontmoeten, te ontspannen en zelfs om nat te worden”, knipoogt de schepen.

Waterplezier

En dat laatste doen ze natuurlijk niet liever bij Chiro Kallo. De speelpoel werd met het mooie weer al meteen gedoopt. “Wij zijn er enorm blij mee, de vissen wellicht iets minder”, lacht voorzitter Jos Vandemaele. “De extra speelruimte was wel broodnodig. Onze vereniging telt 140 leden. Rondom Kallo is veel groen, maar het meeste is natuur en daar kunnen we natuurlijk niet zo ravotten als hier aan het lokaal.”

