Groen wil voertuigen van gemeentelijk wagenpark delen

Bazel Alpaca-farm Camino Azul valt nog geen jaar na start al meteen in de prijzen: “Al veel interesse voor de nakomelin­gen van deze kudde”

“Waarom zetten we hier niet enkele alpaca’s?” Toen Hilde Van Broeck (56) een nieuwe bestemming zocht voor een braakliggend stuk bouwgrond, besefte ze niet dat de hobby wel erg snel uit de hand zou lopen. Nog geen jaar na de opstart is de alpaca-farm Camino Azul al in de prijzen gevallen op een internationale wedstrijd.

27 april