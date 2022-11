Groen wil hergebruik in bouwsector stimuleren via materialenbank

Volgens het gemeenteraadslid zou dit veel kosten besparen. “Want bij de aankoop van nieuw hout, moet je vaak een te grote lengte kopen, ook al heb je maar een klein stuk hout nodig”, legt hij uit. “Maar het gaat uiteraard ook om andere bouwmaterialen die ofwel over zijn na een klus of gerecycleerd kunnen worden bij afbraak. Zo worden minder materialen verspild. In een ideaal verhaal gaan we naar een circulaire economie waarin grondstoffen, onderdelen en producten hun waarde zo min mogelijk verliezen en herbruikt worden in plaats van te verbranden of als afval te storten.”

Jens De Wael, voorzitter bij Ibogem, is het idee zeker genegen maar ziet wel een aantal praktische bezwaren. “In onze recyclageparken wordt al tot 80% van het geleverde materiaal herbruikt in dezelfde of een andere vorm. Ook het bouwafval wordt gesorteerd waardoor 25% gerecycleerd kan worden. Elektronica voeren we af naar IDM die een hersteldienst heeft en waar men bekijkt welke toestellen een tweede toekomst hebben. Een fysieke materialenbank kost echter geld aan personeel en plaats om te stockeren. Met drie gemeenten in ons werkingsgebied zijn we ook niet de grootste afvalintercommunale. Een alternatief is misschien een soort webshop waar aanbod en vraag elkaar kunnen vinden. We gaan het in de toekomst alleszins verder bekijken maar op dit moment slorpt de uitrol van diftar nog iets teveel tijd op.”