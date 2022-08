Groen vraagt meer aandacht voor droogte in gemeente: “Stel water van LAGO-zwembad ter beschikking”

De groendienst van de gemeente Beveren gebruikte tot voor kort gezuiverd afvalwater om tijdens droogteperiodes de sportvelden en plantsoenen te besproeien. Sinds juni is dat niet meer toegelaten omdat er volgens experten teveel onzekerheid is voor de milieurisico’s door PFOS. Met een tuinbouwbedrijf in Melsele werd een overeenkomst afgesloten voor het gebruik van een reservoir met twee miljoen liter regenwater maar dat raakte vrijdag beschadigd bij een zware brand.

37 miljoen liter

Gemeenteraadslid Stijn De Munck stelt nu voor om te onderzoeken of het afgedankt water van het LAGO-zwembad De Meerminnen in aanmerking komt voor recuperatie. “Er wordt daar jaarlijks 37 miljoen liter water verbruikt om de zwemkom te vullen en het zwembad te onderhouden. Na filtering en warmterecuperatie wordt het water na gebruik afgeleid naar de riolering. Met dit LAGO water kunnen we heel wat particulieren uit de nood helpen”, zegt De Munck. “Daarnaast kan de gemeente zelf dit water inzetten om extra te besproeien voor noodlijdende bomen op het openbaar domein. Het lijkt ons de moeite om dit te onderzoeken. Mits enkele technische ingrepen zoals extra filtering of behandeling van het water is dit haalbaar. Het gemeentebestuur heeft voor LAGO een bijkomende steun verleend van 700.000 euro met daar bovenop een verlengd samenwerkingscontract van 15 jaar, goed voor 30 miljoen euro gemeentelijke steun. Dan kunnen we ook samen op zoek naar een technische oplossing voor recuperatie van dit waterverlies.”

Droogteplan

Groen wil dat er ook werk wordt gemaakt van een droogteplan. “We denken onder meer aan verplichte waterreservoirs bij bouwwerken waar opgepompt water voor 100% via de riolering wordt afgevoerd. Particulieren en landbouwers zouden dit water, na controle, dan kunnen ophalen”, legt De Munck uit. “We moeten nu alleszins verder actie ondernemen om de lage stand van ons grondwater te veranderen. De toestand was half mei al ernstig. Dit is het zesde jaar op rij met een dreigend watertekort. Door de klimaatverandering zal het aantal dagen zonder neerslag blijven stijgen. Droogteperioden zoals de voorbije zes jaar zullen bijgevolg vaker optreden. Er zijn structurele maatregelen zoals meer spaarbekkens en nog betere bodeminfiltratie.”

Ontharding

Volgens Groen kan er meer werk gemaakt worden van ontharding, zodat het water terug de bodem kan infiltreren. Zo bestaat er nu wel een premie voor ontharding bij particulieren thuis, maar geen beleid voor ontharding bij de bedrijven, scholen of de gemeente zelf. “De stad Gent heeft een onthardingsaannemer aangeworven om ieder jaar minder verharding in de stad te verkrijgen. Groen vraagt dat ook bedrijven gestimuleerd moeten worden om water te bufferen. “We kunnen als gemeente onze bijdrage leveren in de strijd tegen de klimaatwijziging en de gevolgen ervan. Maar dan is er wel actie nodig.”

