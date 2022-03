Groen licht voor nieuwe verbindingsweg tussen E34 en N70: “Broodnodig om verkeer weg te halen uit de woonkernen”

De ringweg tussen de N70 en de E34 is een belangrijk onderdeel van het Waas mobiliteitsplan. De ontsluitingsweg volgt grotendeels het tracé van de Grote Ring en moet de verschillende dorpscentra van Vrasene, Nieuwkerken, Melsele en Beveren ontlasten. Het wordt een nieuwe weg van twee rijstroken die start voorbij de KMO-zone Doornpark. In totaal worden er slechts vijf bestaande straten doorkruist: de Boerenstraat, Veldhoekdam, Moerstraat, Zillebeek en Nerenhoek. Enkel de Veldhoekdam wordt doorgeknipt. De andere straten krijgen een bescheiden tunnel voor traag verkeer. Aan het Zillebeek komt een rotonde waar men de nieuwe ringweg kan op- en afrijden. Ter hoogte van de E34 sluit de verbindingsweg aan op een nieuwe parallelweg. Die laatste maakt deel uit van een nog te bouwen westelijk ontsluitingscomplex van de Waaslandhaven.

Westelijke ontsluiting haven

Voor de verbindingsweg tussen de E34 en de N70 wil de minister zo snel mogelijk ook een budget vrijmaken. “Tegelijk zal het planproces worden opgestart voor het tracé tussen Zillebeek en de E34”, verduidelijk burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V). “Daar volgen we namelijk niet de reservatiestrook voor de Grote Ring maar zal de weg naast de Vrasenebeek worden aangelegd. Op die manier moeten er geen velden nodeloos doormidden gesneden worden.” De nieuwe ontsluitingsweg zal zo’n 5,7 kilometer lang zijn. Er zal ook een nieuwe brug over de spoorweg gebouwd moeten worden ter hoogte van het Doornpark.

Kritiek oppositie

Oppositiepartij Groen reageert verbaasd dat de verbindingsweg bij het akkoord over Doel werd gesleurd. “Alsof de verbindingsweg een essentieel onderdeel is in de mobiliteitsproblemen die de haven creëert”, zegt Bram Massar. “Het is eerder het havenverkeer dat moet gescheiden worden van het dorpenverkeer. De focus moet ook meer liggen op het weghalen van containers door vervoer via spoor of binnenvaart.” Ook Vooruit vindt dat de prioriteit moet liggen op een verschuiving van goederentransport van de weg naar spoor en water.