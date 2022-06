Gratis op consultatie in wijkgezondheidscentrum De Link: “Lage drempel voor kansarmen maar ook oplossing voor huisartsentekort”

Beveren/ZwijndrechtDe bouw van het nieuwe wijkgezondheidscentrum De Link in Beveren zit in een eindfase. Vanaf oktober kan iedereen er gratis op consultatie gaan. Er is intussen al een eerste arts aangeworven en in de toekomst zullen er nog andere zorgverleners aan de slag gaan.

An Jacquemijn is aangesteld als coördinator van het nieuwe wijkgezondheidscentrum voor Beveren en Zwijndrecht. De voorbije maanden hield ze vooral toezicht op de bouwwerken. Een naam is er intussen ook al gekozen: De Link. “We willen immers de link vormen tussen beide gemeenten”, legt ze uit. Het centrum werd ondergebracht op de sociale campus met een eigen ingang langs het Pareinpark.

Verzet huisartsen geluwd

Oorspronkelijk was het de bedoeling om het centrum onder te brengen op een locatie langsheen de N70 in Melsele maar dat stuitte op veel verzet van de plaatselijke huisartsen. “De bereikbaarheid is nu iets minder via het openbaar vervoer maar er is wel voldoende parking”, zegt schepen Dirk Van Esbroeck (CD&V). “Bovendien is ook de sociale kruidenier hier ondergebracht en dat is voor dit wijkgezondheidscentrum een belangrijke doelgroep. Wie hier niet op eigen kracht geraakt, kan beroep doen op de buurtbus.”

Geen remgeld

Wijkgezondheidscentra werken namelijk via een forfaitair betalingssysteem. Hierdoor kunnen patiënten gratis op consultatie komen. “Dat neemt voor mensen in kansarmoede ook die laatste drempel van het remgeld weg”, vult An Jacquemijn aan. “Maar we richten ons voor alle duidelijkheid naar de hele bevolking van Groot-Beveren en Zwijndrecht. Het is immers ook een oplossing voor het toch wel nijpend huisartsentekort. Vooral in Zwijndrecht is er een nijpend tekort, daar moeten mensen nu al uitwijken naar een buurgemeente. ”

Volledig scherm © Kristof Pieters

Groepspraktijk

Intussen is er al een eerste huisarts in dienst genomen en wordt nog verder gezocht naar een tweede. “We zijn eveneens bezig met de aanwerving van een verpleegkundige. Voor het onthaal willen we met vrijwilligers werken. De artsen hebben vijf dagen per week consulatie maar gaan ook op huisbezoek indien nodig. Ze worden eveneens ingeschakeld in het wachtsysteem.” In totaal zijn er vier dokterskabinetten ingericht. Die zijn niet alleen bedoeld voor huisartsen want men wil ook andere zorgverleners aantrekken zoals een psycholoog en maatschappelijk werker. “Het wordt dus een multidisciplinaire groepspraktijk.”

Twee antennes

Per arts mikt men op een duizendtal patiënten. “Er zijn niet meteen plannen om het centrum nadien nog verder uit te breiden maar we denken wel reeds aan twee extra antennes. Zwijndrecht zal dan als eerste aan de beurt komen, in een ideaal scenario gevolgd door Verrebroek.”

De Link opent op 3 oktober de deuren. Vrijwilligers kunnen zich aanmelden bij an.jacquemijn@wgzdlink.be of 0475/32.38.68.

Volledig scherm De vier dokterskabinetten zijn intussen al klaar. © Kristof Pieters

