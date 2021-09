Grand Café De Rooden Hoed rouwt om chef Vikki (36): “Hij had zijn motor uitgerekend één dag om sneller op het werk te zijn”

Beveren/Antwerpen“We verliezen niet alleen een topchef, maar vooral ook een goede vriend.” De motorrijder die woensdagavond om het leven kwam bij een verkeersongeval op de E34 in Beveren is de 36-jarige Vikki Sa Vikky uit Vrasene. Hij was al vijf jaar lang de chef bij Grand Café De Rooden Hoed in Antwerpen. De verslagenheid bij de collega’s is enorm. “We hadden een slecht voorgevoel toen hij vertrok”, klinkt het.